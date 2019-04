Les images très impressionnantes d'un crash-test entre une voiture et une trottinette

Le crash-test d'une voiture contre une trottinette organisé par l'assureur MMA

La vidéo fait froid dans le dos : une voiture percute une trottinette et son passager, à 50 km/h.Le résultat ne se fait pas attendre : le mannequin se retrouve propulsé à plusieurs mètres de haut, et 15 mètres plus loin. un choc extrêmement violent.Le choc, sur cette simulation réalisée par un pilote professionnel, a également broyé la trottinette. Dans cet exercice le mannequin était immobile. Or les trottinettes électriques en libre-service peuvent rouler jusqu'à 25 km/h, ce qui peut rendre l'accident encore plus dramatique. Les assurances conseillent de porter sur soi des protections (casque, gants etc.), ainsi que des couleurs réfléchissantes pour être plus visibles.Avec Bird, les autres marques présentes à Lyon (Lime, VOI, Tier, Wind, Flash et UFO) se partagent le marché avec une formule identique : 1€ pour déverrouiller l'engin, 15 centimes la minute d'utilisation. Certains parlent de 4.000 trottinettes en circulation dans la ville de Lyon. Une réflexion sur une redevance pour occupation de l'espace publique est à l'étude.