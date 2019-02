Incendie criminel de la route de Vienne à Lyon : un homme de 50 ans en fuite, son complice incarcéré

L'enquête sur l'incendie criminel de la route de Vienne à Lyon prend une nouvelle direction. Une information judiciaire a été ouverte le 15 février à la suite de l'incendie d'une boulangerie dans lequel ont péri une jeune femme enceinte et sa petite fille de 4 ans et deux autres personnes ont été blessées.



Les investigations ont conduit à l'arrestation le 13 février de deux personnes, qui n'appartiennent pas, comme on aurait pu le supposer, au milieu de la drogue. Le suspect a été mis en examen pour "complicité de destruction par un moyen dangereux ayant entraîné la mort" et placé en détention provisoire. L'auteur présumé des faits est, lui, toujours recherché. Il s'agit d'un homme de 50 ans, actuellement en fuite.



L'hypothèse d'un réglement de comptes qui aurait ciblé, par représailles, la victime et son enfant semble donc écartée. Le parquet de Lyon reprécise l'axe de l'enquête: " "En l'état actuel des investigations, aucun élément ne laisse penser que les victimes étaient personnellement et directement visées par cet acte criminel".



La justice se refuse pour l'instant à tout autre commentaire afin de préserver l'enquête en cours.