Un jeune homme meurt poignardé dans le métro à Lyon

L'enquête va notamment se baser sur l'exploitation des images de vidéo-surveillance, après la mort d'un jeune homme de 20 ans dans le métro station "Stade de Gerland", dans la nuit du samedi au dimanche 20 septembre à Lyon. • © B. Tardy / FTV

Un jeune homme de 20 ans a été poignardé dans le métro à la station "stade de Gerland" sur la ligne B, dans la nuit du samedi 19 septembre, vers minuit selon les pompiers.Malgré une prise en charge rapide des secours, la victime est décédée sur place.Les circonstances précises du drame ne sont pas encore connues, ni les raisons de ce geste. Une enquête est en cours avec notamment l'exploitation de la vidéo-surveillance du métro.: deux témoins auraient assisté à la scène et prévenu immédiatement la police. Ils auraient tenté de porter secours à la victime en intervenant immédiatement pour l'aider, en vain.Ils décrivent une bagarre très violente de deux personnes contre la victime au niveau du quai numéro 1, en direction de la gare d'Oullins, avec au-moins un couteau et des tessons de bouteille.Selon une source proche du dossier, deux personnes auraient été interpellées sur place. Leurs auditions devraient permettre d'établir un lien, ou non, avec le drame.Le corps de la victime est resté sur place jusqu'à 04h30 du matin. Les premiers passagers arrivés à 04h40 du matin n'ont rien vu du drame.