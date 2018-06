Lyon : un bicorne de Napoléon aux enchères

Il est l'un des 19 couvre-chefs répertoriés de l'Empereur Napoléon 1er. 49 cm de longueur. 58 cm de tour intérieur de tête. En feutre dit de "castor noir", ce bicorne à la française en a fait du chemin depuis la bataille de Waterloo, où il fut ramassé par un capitaine de dragon hollandais, Arnoud van Zuijlen van Nigevelt comme trophée de guerre. Puis récupéré en héritage par son coiffeur, et enfin vendu plusieurs fois.

Le bicorne fut exposé à l'Exposition Internationale de Bruxelles en 1898 comme en témoigne le catalogue page 13, joint à la vente. Le chapeau est d'ailleurs présenté dans le carton de l'expo.





1,8 millions d'euros pour un autre bicorne en 2014

Selon le commissaire-priseur, interrogé par l'AFP, la pièce, mise à prix entre 30 et 40 000 euros, ne devrait pas atteindre un record précédent : un autre bicorne de Napoléon, qui avait appartenu à l'arrière-grand-père du prince Albert de Monaco, avait atteint la somme de 1,8 million d'euros en 2014.



Selon les historiens, Napoléon aurait porté 120 chapeaux fabriqués par le chapelier Poupart et Cie, puis à partir de 1813 chez Maneglier. L'Empereur les faisait porter par son premier valet de chambre, Constant, pour les casser.