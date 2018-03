A Lyon, un enfant de 10 ans vivait au milieu des déchets

Il était 7h45, ce dimanche 18 mars, lorsqu'un riverain du 6e arrondissement de Lyon se serait inquiété en entendant des cris de femme et d’enfant. Ces cris provenaient d’un appartement d'où il avait déjà entendu des bruits semblables. L'homme a alerté la police.



À leur arrivée, les forces de l'ordre se sont retrouvés face à une femme ivre et un petit garçon de 10 ans. Selon les premiers éléments, l’appartement était sale, jonché de détritus et de bouteilles d’alcool, vides ou pleines. L'interpellation de la mère a été mouvementée, elle a été placée en cellule de dégrisement et sera entendue par les enquêteurs plus tard.

L'enquête de voisinage a révélé que cette femme, en grande détresse, rabrouait régulièrement son fils. Après examen médical, le petit garçon a été confié à un membre de sa famille, une enquête est en cours.



La mère de l'enfant a été placée en garde à vue pour agression sur force de l'ordre et présentée au parquet ce lundi 19 mars. La semaine passée cette femme avait déjà eu à faire aux forces de l'ordre après avoir appelé le commissariat à de très nombreuses reprises et en les insultant au téléphone.