Lyon : rassemblement festif en bord de Saône, "irresponsable et inacceptable" selon la préfecture

Mardi 30 mars 2021, à l'heure du couvre-feu, des centaines de personnes étaient massées sur le quai Saint-Antoine, à Lyon. Le regroupement a pris fin vers 20h30. La préfecture a évoqué un "rassemblement irresponsable et inacceptable". Elle a saisi le procureur de la République.

A Lyon, les quais de la Saône, côté Presqu'île, un lieu de rassemblement et de rendez-vous pour la jeunesse lyonnaise

A l'heure du couvre-feu, un rassemblement festif s'est déroulé ce mardi 30 mars 2021, sur le quai Saint-Antoine, au bord de la Saône. Au moins 300 personnes ont pris part à cette fête sauvage, au mépris du respect des règles sanitaires. Les forces de l'ordre n'étaient d'abord pas présentes sur place. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des participants jeunes et non masqués, en train de boire et de danser sur les quais de Saône ensoleillés. Le rassemblement a finalement pris fin vers 20h30. Les participants auraient été informés de l'événement sur les réseaux sociaux.

En fin d'après-midi, la préfecture du Rhône a réagi sur Twitter et a évoqué un "rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais." En raison de "la proximité de la Saône et du danger qu’aurait créé une intervention des forces de l'ordre", le préfet a demandé "de ne pas intervenir". Pascal Mailhos a cependant annoncé avoir saisi le procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale.

"Le rassemblement est terminé. L’action circonstanciée de la police nationale a permis d’éviter de graves incidents. L’exploitation de la vidéosurveillance est en cours pour retrouver les organisateurs", a également précisé la préfecture sur twitter en début de soirée, vers 21h.

Du côté de la Ville de Lyon, c'est l'adjointe à la Santé, Céline de Laurens, qui réagit : "Nous comprenons la lassitude causée par la situation sanitaire. Mais nous devons comprendre le danger que représente ce genre d'évènement non déclaré, d'autant plus quand il est fait sans aucun respect des gestes barrières et l'absence du port du masque."

Les rassemblements de plus de six personnes ne sont pas autorisés. Au delà de cette mesure, le département du Rhône fait l'objet de restrictions sanitaires renforcées depuis le vendredi 26 mars en raison de la flambée épidémique et de la pression subie par les hôpitaux.

"Apéros sauvages" dans l'hyper-centre : question chronique

Depuis plusieurs semaines, à Lyon, des regroupements se déroulent quotidiennement en fin d'après-midi sur les berges et les quais de Saône, secteur Saint-Antoine, Pêcherie, Célestins ou encore Tilsitt. Des rassemblements pour des apéros festifs en extérieur. Des regroupements avaient également été notés dans le secteur de la rue Mercière, toute proche; rue connue pour ses bars et restaurants. En février dernier, face au phénomène, la préfecture du Rhône avait même pris un arrêté interdisant la consommation d'alcool dans l'hyper-centre de Lyon et procédé à des contrôles renforcés très médiatisés.

