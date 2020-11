Rhône : la mère de la fillette poignardée à Lozanne reconnait les faits

C'est une dramatique conséquence de la séparation. Une mère de famille, retrouvée prostrée jeudi 12 novembre dans la chambre de sa fillette de 3 ans, mortellement blessée , est bien l'auteure des coups de couteau.La jeune-femme, blessée elle-même l'a reconnu devant les gendarmes, selon le procureur de Villefranche-sur-Saône, Sylvain Cordesse.Les faits se sont déroulés au petit matin. Le père de famille avait été réveillé par les pleurs de l'enfant et avait découvert la terrible scène. De leurs côtés, les gendarmes avaient été appelés par la grand-mère maternelle, prévenue elle-même par sa fille qu'elle aurait tué son enfant.Selon le procureur, le père de famille avait récemment annoncé son intention de divorcer et de demander la garde exclusive de sa fille, ce qui" pourrait expliquer le passage à l'acte".Néanmoins, l'enquête se poursuit et une autopsie devrait être réalisée ce vendredi.