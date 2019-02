Des tags antisémites et des croix gammées découvertes sur une stèle du souvenir à Champagne-au-Mont d'Or

Le préfet condamne avec la plus grande fermeté les inscriptions #antisémites découvertes ce matin dans un cimetière de Champagne-au-Mont-d’Or.

L’antisémitisme, la xénophobie, l’homophobie ou toute autre forme de haine n’ont pas leur place dans notre République. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 20 février 2019

Des croix gammées dessinées à l'envers et une inscription antisémite : "Shoah blabla"...La découverte a été faite ce mercredi 20 février par les policiers municipaux, alertée par une promeneuse, sur une stèle jouxtant le cimetière de Champagne-au-Mont-d'Or. Des faits qui se sont produits au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme un peu partout dans la région et en France. Et alors que des faits similaires ont eu lieu mardi matin dans un cimetière du Bas-Rhin.Des faits aussitôt condamnés par le préfet de la région Rhône-Alpes Pascal MailhosLe jardin du souvenir est un lieu multi-confessionnel , où les cendres des défunts peuvent être déposées. Une enquête de la gendarmerie est en cours.La présidente du CRIF Rhône-Alpes, Nicole Bornstein nous fait part d'un "sentiment de dégoût, de lassitude" devant des actes stupides faits pour, dit-elle "jeter de l'huile sur le feu". La représentante du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France, qui se rend au dîner annuel de l'institution à Paris, auquel est invité Emmanuel Macron, entend bien obtenir des "mesures réelles". Il faut sortir , poursuit-elle, des simples annonces et même aller au-delà des marches ou des rassemblements, sans effets sur les porteurs de haine."Mardi 19 février le cimetière juif de Quatzenheim dans le Bas-Rhin a été profané. 96 tombe ont été marquées à la bombe de croix gammées bleues et jaunes, dans ce cimetière installé depuis 1975 dans ce village de 800 habitants, proche de la frontière allemande. Emmanuel Macron s’était rendu sur place le jour même.