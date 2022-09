Un troupeau de moutons va traverser Lyon pendant trois jours, une petite transhumance pour réconcilier l'urbain avec la nature

La petite transhumance du Grand Lyon propose de parcourir 24 kilomètres à travers la métropole avec 24 moutons. L'occasion de découvrir les richesses et les potentialités de l'environnement urbain réconcilié avec la nature.

Trois jours et deux nuits à parcourir la métropole de Lyon : une transhumance urbaine est organisée à partir de ce jeudi 29 septembre 2022 au 1er octobre. Un parcours au cœur de la ville pour sensibiliser à l'agriculture urbaine et à la perception de la nature dans un environnement urbain.

24 moutons vont parcourir 24 km, traverser 3 communes, 14 parcs et jardins

Pendant les trois soirées des activités naturalistes et culturelles seront proposées aux habitants. La Bergerie urbaine, à l'initiative de cet évènement sera accompagnée de nombreux acteurs associatifs locaux pour sensibiliser et répondre aux questions des visiteurs.

Depuis 2019 nous avons réalisé plus de 160 sorties de pâturage itinérant sur 29 communes différentes et représentant plus de 560km parcourus sur la métropole de Lyon. En parallèle de ces animations nous gérons au quotidien 120 000 m² de prairies sur 6 sites et 5 communes de la Métropole Lyonnaise La bergerie urbaine

Infos Pratiques 30 personnes par jour (sur inscription) pourront participer à La Petite Transhumance du Grand Lyon.

Itinéraire "LA petite transhumance" de Vénissieux à Parilly • © La Bergerie Urbaine