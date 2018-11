Rhône : l'autoroute A46 partiellement fermée à cause de deux chèvres sur les voies

C'est un appel bien original qui a déplacé les hommes du SDMIS du Rhône ce vendredi 2 novembre après midi. Deux chèvres ont été signalées marchant tranquillement sur les bords de l'Autoroute A 46, au Point Kilométrique 60, à hauteur de la commune de Communay.



Habitués à toutes sortes d'intervention sur les voies, les pompiers sont partis à la recherche des deux animaux aux alentours de 15h15...mais la capture s'est avérée beaucoup plus compliquée que prévue..et surtout dangereuse pour les automobilistes, comme pour les pompiers et les chèvres !



Il a donc été décidé de fermer la circulation sur l'A46 dans le sens Marseille Paris, entre 16h30 et 17h30,le temps d'attraper enfin les promeneuses...qui sont en très bonne santé !