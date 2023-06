Un forcené retranché menace de faire sauter son immeuble à Villeurbanne : les voisins évacués, le RAID intervient

Retranché dans son appartement, un forcené menaçait de faire exploser son immeuble rue de Pressensé à Villeurbanne. Il a finalement été interpellé par le RAID et placé en garde à vue.

Le quartier a été bouclé par la police et les habitants de l’immeuble ont été évacués par bus vers la médiathèque MLIS. Vers 15h00, un forcené s'est retranché dans son domicile et menaçait de faire sauter son immeuble rue Francis de Pressensé à Villeurbanne, ce samedi 17 juin.

L’opération du RAID est désormais terminée assure le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael toujours actuellement présent sur les lieux, et ajoute que l’individu a été interpellé et placé en garde à vue. L'homme est âgé de 35 ans et n'est pas connu des services de police a-t-on appris de source policière. Après environ deux heures d'attente et d'inquiétude, les habitants sont autorisés à regagner leur logement.

Retranché dans son appartement, un forcené menaçait de faire exploser son immeuble rue de Pressensé à Villeurbanne. Il a été interpellé et placé en garde à vue. • © FTV

“C’est toujours important d’être sur les lieux pour aider à l’organisation. A la médiathèque, il y avait à boire pour les habitants, de quoi se restaurer. Avec le Sytral, on a mis en place un bus pour venir chercher les habitants. C’est normal de soutenir la ville. Pour le reste, on laisse la police faire son travail”, indique le maire de Villeurbanne.