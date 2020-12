INSOLITE. Covid-19 : un arrêté municipal autorise le Père Noël à survoler Saint-Jean-de-Maurienne

"Article 1er : Monsieur le Maire autorise le survol du Père Noël au-dessus de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020 compte tenu des mesures sanitaires en vigueur".

Ainsi commence l’arrêté pris par Philippe Rollet le 15 décembre dernier. "La population a besoin d’être un peu surprise de manière positive en ce moment" justifie le premier édile de la commune savoyarde, qui a voulu faire un geste humoristique pour redonner le sourire à ses administrés.

"On voulait amener un peu de joie dans cette période de fêtes qu’on sait déjà compliquée, ajoute-t-il. Depuis le début de l’épidémie, on a été obligés de prendre plein d’arrêtés pour mettre en place des restrictions. Là, on voulait amener quelque chose de plus festif avec un arrêté qui respecte la loi mais fait rire en même temps".

Ainsi, grâce à cet arrêté temporaire, les petits Mauriennais pourront recevoir leurs cadeaux la nuit du réveillon. Toutefois, le Père Noël et son équipe devront respecter quelques règles de sécurité : gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire et pas plus de six lutins sur le territoire.

En revanche, le texte ne dit pas s’il sera possible de laisser un verre de lait et des biscuits devant la cheminée…

