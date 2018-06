VIDEO. Chambéry : une chorale de sourds reprend Julien Doré, Stromae ou Vianney en “chansigne”

Chambéry : une chorale de sourds reprend Julien Doré, Stromae ou Vianney en "chansigne"

Intervenants : Pascale Carron, choriste ; Françoise Leclerc, chef de choeur ; Fabienne Gathier, choriste - France 3 Alpes - Reportage de Sophie Pellerin et Yves-Marie Glo. Éclairage de Thierry Ferreux. Traductions d'Anne-Edmée Meillan.

De HK à Julien Doré

C'est un rêve artistique et beaucoup d'émotion à chaque fois

Sourds pour la plupart, ses membres sont montés sur scène aux côtés de Julien Doré, Bénabar ou Vianney, apparaissent dans un clip de Stromae et apprennent les textes de Grand Corps Malade, pourtant ils ne ressentent la musique qu'à travers les vibrations, le texte, et le rythme de leurs gestes. Et c'est bien assez pour l'apprécier."Quand j'étais petite, j'aimais chanter, j'ai un peu fait de la chorale," explique Pascale Carron, qui a perdu l'audition. "Je m'entends plus, donc je peux plus chanter. Enfin je chante, mais tout le monde me dit de me taire. Du coup j'ai un peu retrouvé cet attrait pour la musique que je n'entends plus,L'aventure a commencé dans le quartier de la gare, à Chambéry. Les membres de la chorale, soutenus par l' Association départementale pour l'insertion des sourds (ADIS), apprennent le français grâce aux chansons, comme on apprendrait une langue étrangère.Puis arrive le groupe HK et Les Saltimbanks , qui après un clip en "chansigne", cherche une chorale pour se produire en live au festival "Le Grand Son" (anciennement "Rencontres de Brel). "Les mains pleines de voix" prennent vie, et l'engouement est tel que les organisateurs les invitent à remettre le couvert aux éditions suivantes.Plus qu'un moyen de communication, la langue des signes devient un art visuel aux côtés d'artistes comme Vianney ou Julien Doré qui, sous le charme, fait appel une dizaine de fois à la chorale."Finalement, on prend l'habitude et maintenant je monte souvent sur scène" se réjouit Fabienne Gathier en langue des signes. Effectivement, c'est un rêve artistique et beaucoup d'émotion à chaque fois.



La chorale se produira jeudi à Chambéry pour la Fête de la Musique.