Coronavirus : le port du masque désormais obligatoire, “ou toute pièce de tissu”, à Val-d'Isère (Savoie)

Un arrêté municipal interdit, depuis ce mercredi 8 avril 2020, toute sortie sans masque dans les rues de Val-d'Isère, en Savoie. Le maire intérimaire explique avoir vu trop de désinvolture de la part des derniers vacanciers arrivés le week-end dernier dans la station savoyarde.



"J'ai pris cet arrêté municipal pour protéger nos aînés et les plus fragiles d'entre nous", affirme Gérard Mattis, l'actuel maire intérimaire de Val d'Isère. "J'ai vu trop de propriétaires arriver dans la nuit de jeudi à vendredi, une quarantaine, afficher trop de légèreté par rapport au confinement. Cela menace la santé de tous, les habitants locaux comme les saisonniers anglais resté bloqués ici".



Alors le maire intérimaire n'y est pas allé par quatre chemins, il a pris un arrêté municipal qui interdit toute sortie du domicile sans dispositif couvrant les voies respiratoires. "A défaut de masque, un foulard ou un bandana sur le visage fait l'affaire, mais il ne faut absolument pas diffuser le virus, affirme Gérard Mattis. Plus tôt nous serons sortis de ce confinement et plus tôt nous pourrons lancer la saison d'été".



L'élu a d'ailleurs demandé à la Police municipale et à la Gendarmerie d'intensifier leurs contrôles. 22 procès-verbaux, pour non-respect du confinement, ont été dressés ce week-end.