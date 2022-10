"Mettre fin à cette pratique archaïque" : 120 élus demandent au gouvernement l'interdiction de la chasse à la marmotte

Cent-vingt élus des départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont adressé une lettre ouverte, ce mardi 11 octobre, au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour lui demander de retirer la marmotte des espèces chassables.

C'est un combat récurrent dans les Alpes. Elus et associations interpellent régulièrement le gouvernement pour obtenir l'interdiction de la chasse à la marmotte. En vain, jusqu'à présent.

Cette fois, 120 élus locaux et parlementaires ont signé une lettre ouverte adressée, ce mardi 11 octobre, au ministre de la Transition écologique, dans laquelle ils plaident pour la protection du petit rongeur, et défendent son rôle écologique.

"La chasse à la marmotte est un loisir purement récréatif qui ne peut en aucun cas tenter de se justifier pour des raisons de régulation ou de lutte contre des dégâts aux cultures. Au contraire, la marmotte joue un rôle écologique important : le broutage augmente la biodiversité végétale locale et son activité fouisseuse contribue à l’aération, au drainage et à la fertilité des sols", écrivent-ils.

La marmotte victime du réchauffement climatique

Près de 1 000 marmottes, dont 426 rien qu'en Savoie, ont été tuées en 2021, selon l'Association Justice Animaux Savoie (Ajas). "Une pratique archaïque", selon les signataires de la lettre.

Le document rappelle que l'Italie a interdit la chasse à la marmotte en 1992. Plusieurs départements, dont le Cantal, le Puy-de-Dôme ou encore les Pyrénées-Orientales, ont interdit ces méthodes par arrêté préfectoral.

Cet été caniculaire a été particulièrement catastrophique pour les marmottes, et les scientifiques ont d’ores et déjà noté qu’elles sont très peu sorties la journée pour s’alimenter. Lettre ouverte de 120 élus à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique

Les populations de ces rongeurs sont d'autant plus surveillées qu'elles sont mises à mal par le réchauffement climatique : "Plusieurs études scientifiques menées dans les Alpes et dans les Pyrénées ont montré l’impact du manque d’enneigement l’hiver sur le comportement et le taux de reproduction des marmottes ainsi que sur la survie des juvéniles."

"En ce sens, cet été caniculaire a été particulièrement catastrophique pour les marmottes, et les scientifiques ont d’ores et déjà noté qu’elles sont très peu sorties la journée pour s’alimenter et que l’herbe se faisait rare et sèche dans les alpages", peut-on encore lire dans la lettre ouverte.

Parmi les signataires de la lettre, figurent plusieurs députés locaux comme Jean-François Coulomme (LFI) et Elisa Martin (LFI), ainsi que des personnalités politiques nationales comme Julien Bayou (EELV), Aymeric Caron (LFI) ou encore Cédric Villani (ancien candidat à la mairie de Paris).