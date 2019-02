Savoie. 18 cas déclarés de rougeole à Val Thorens, les saisonniers particulièrement touchés

Si la maladie avait presque disparu … elle revient à la faveur d’un recul de la vaccination.A Val Thorens, 18 cas ont été recensés par l’ARS en quelques jours seulement. La plupart des malades sont de jeunes adultes saisonniers.Ils sont tous en arrêt de travail pour une semaine.Car la maladie, virale, est particulièrement contagieuse.Elle se manifeste par une éruption cutanée précédée d’une rhinite, une toux et une fièvre modérée. Et se transmet par l’air (postillons, toux, éternuements) à toute personne non vaccinée qui ne l’a jamais eu.Après l’apparition des premiers cas dans la station, une information a été diffusée par l'ARS , l'agence régionale de santé. Elle a été relayéeincitant les habitants, saisonniers et touristes à vérifier leur carnet de vaccination.Au cabinet médical de la station, le docteur Alexis Raboteau se veut rassurant : "Il n’y a pas eu complication". Tous les cas recensés sont de jeunes adultes.Depuis le début de la semaine, les cas de rougeole sont de moins en moins fréquents.Par ailleurs, une dizaine de personnes se sont présentées pour se faire vacciner.Le foyer devrait donc s’éteindre progressivement selon le médecin.