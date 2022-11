Savoie : deux alpinistes portés disparus dans le massif de la Vanoise

Deux alpinistes sont portés disparus, depuis ce samedi 5 novembre, dans le secteur de la Grande Casse, plus haut sommet du massif de la Vanoise. Les recherches ont repris ce dimanche matin.

Deux alpinistes sont portés disparus depuis ce samedi 5 novembre dans le massif de la Vanoise, en Savoie. Ces deux personnes, dont les identités restent inconnues, ont séjourné dans la nuit de vendredi à samedi dans le refuge du col de la Vanoise, qui n'est pas gardé en ce moment.

Ils n'ont ensuite plus donné de nouvelles. L'alerte a été donnée par des randonneurs qui ont séjourné en même temps qu'eux dans le refuge du col de la Vanoise, dans la nuit de vendredi à samedi, et qui ont été inquiets de voir certaines de leurs affaires, dont des clés de voiture, toujours présentes dans le refuge en fin d'après-midi ce samedi.

Des premières recherches ont été effectuées par hélicoptère ce samedi avant la tombée de la nuit dans le secteur de la Grande Casse. Mais en vain. Les recherches du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Modane, par hélicoptère mais aussi au sol, ont repris dès 8 heures ce dimanche matin, notamment dans le secteur de la face nord. En tout, six secouristes et une équipe cynophile sont engagés sur le terrain.

Des premières chutes de neige notables sont tombées en cette fin de semaine en moyenne et haute montagne. La Grande Casse, plus haut sommet de la Vanoise et du département de la Savoie, culmine à 3 855 mètres d'altitude.