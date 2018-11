Ski. Val Thorens retarde son ouverture par manque de neige

La station, et ses rares traces blanches / © Capture d'écran http://www.valthorens.com/

Ce n'est pas beaucoup plus blanc au plan Bouchet / © Capture d'écran http://www.valthorens.com/

Il faut monter à 3230 mètres pour trouver un peu d'or blanc... / © Capture d'écran http://www.valthorens.com/

Ces temps-ci, les températures sont propices à de belles balades. Et les lunettes de soleil, plus utiles que les manteaux de saison.Une douceur automnale agréable, anormale aussi. Le revers de la médaille, c'est le retard de l'hiver.Première victime : Val Thorens . La station savoyarde vient d'annoncer le report de son ouverture, prévue pour ce samedi 17 novembre, malgré les chutes encourageantes de fin octobre...."La météo particulièrement anticyclonique de l’automne ne nous permet pas d’ouvrir la station et son domaine skiable à la hauteur de la qualité que nous souhaitons vous offrir", expliquent les équipes de la station sur la page Facebook.Lescontraignent la plus haute station d'Europe à retarder le top départ de sa saison. Forfaits et hébergements d'ores-et-déjà réservés seront remboursés ou reportés promet la station. Car cette année, difficile de parler d'un épais manteau blanc, à la mi-novembre...Déception donc pour celle qui ouvre avant tout le monde en temps normal. Val Thorens devrait entamer sa saison les, en même temps que ses voisines Tignes et Val d'Isère.