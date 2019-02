VIDEO. Les images impressionnantes de l'avalanche de Crans-Montana filmées par un skieur qui a failli être emporté

La vidéo a été postée sur la page Facebook du site web régional Valais actif qui l'attribue à La tribune de Genève . On y découvre les images de l'avalanche qui a fait 1 mort et 3 blessés hier, mardi 19 février 2019, à Crans-Montana, en Suisse. Des images filmées par un skieur qui a lui même failli être emporté par la coulée de neige.Les images sont d'abord celle d'une banale sortie à ski dans cette station très fréquentée du canton du Valais. Il est 14h15, sur la piste Kandahar au lieu-dit Passage du Major, dans le secteur de la Plaine-Morte, à quelque 2.600 m d'altitude. Les skieurs sont nombreux à profiter de cette belle journée ensoleillée.La caméra est visiblement installée sur le casque de l'un des skieurs. Il s'élance dans la pente, glisse quelques centaines de mètres quand soudain il se retourne. A sa droite, un énorme nuage de neige envahit la piste et semble engloutir des skieurs. Une avalanche vient de se produire au beau milieu d'une piste de ski balisée.Les autorités ont d'abord cru qu'entre "10 et 12 personnes" avaient pu être ensevelies. De très importantes recherches ont été rapidement entreprises. Ce mercredi matin, la police du Valais a indiqué que l'un des 4 skieurs ensevelis était mort à l'hôpital. Il s'agit d'un Français de 34 ans.Nos confrères suisses de la RTS et de la Tribune de Genève reviennent très largement sur cette avalanche sur leurs sites internet.