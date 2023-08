VIDÉOS. Le Puy-de-Dôme touché par de violents orages

Ce mercredi 16 août, dans la matinée, de violents orages se sont abattus dans le Puy-de-Dôme. Un épisode météo très impressionnant. De nombreuses vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux. En voici quelques-unes.

Une pluie aux allures de déluge. Des orages aux bruits de détonation. Dans le Puy-de-Dôme, on a connu de meilleurs matins. Ce mercredi 16 août, beaucoup d’habitants ont été pris de court par un épisode soudain d’orages et de pluie diluvienne. Dans certains endroits, la grêle y est tombée, comme en témoigne cette vidéo prise près de La Bourboule, publiée par Météo Express.

Une arrivée orageuse qui s'est installée très rapidement comme le montre cette timelapse publiée par un internaute.

Dans ce contexte de chassés-croisés sur la route des vacances, la pluie diluvienne rend très difficile la circulation.

L'Auvergne en vigilance jaune pour risque d'orages

Malgré une légère accalmie en cette fin de matinée, Météo France prévoit tout de même un nouvel épisode orageux sur la région auvergnate, dans la même journée, dès le début d'après-midi. “On attend une deuxième salve orageuse cet après-midi jusqu’en soirée qui passera par le Cantal puis la Haute-Loire et remontera jusqu’au Nord-Est. On pourrait avoir le même type d’orages que nous avons connu ce matin, c’est-à-dire de la grêle et de fortes rafales de vent. Il se pourrait aussi que dans la nuit de mercredi à jeudi - sans pouvoir situer où et quand exactement - il y ait un nouvel épisode orageux idem à celui de ce matin”. L’Auvergne est toujours placée en vigilance jaune par Météo France pour risques d’orages, jusqu’à demain, 17 juillet, 8 heures.

En raison des fortes intempéries survenues dans la matinée, la ville de Clermont-Ferrand a indiqué, via son compte Twitter, la fermeture de certains lieux publics (parcs et jardins, installations sportives et cimetières) en fonction de l'évolution de la météo.