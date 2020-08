Accident industriel à Pluzunet : un mort et 6 blessés

entre Lannion et Guingamp, dans les Côtes d'Armor.L'homme décédé était âgé d'une quarantaine d'années. Six personnes, intoxiquées au monoxyde de carbonne ont été hospitalisées : quatre à Lannion et deux plus grièvement touchées ont été évacuées en hélicopthère vers le CHU de Brest.45 pompiers des casernes environnantes ont été dépêchés sur place. L'incendie est circonscrit. Une enquête de gendarmerie est en cours, selon le parquet de Saint-Brieuc.D'après le CODIS (centre opérationnel d'incendie et de secours) des Côtes d'Armor, une turbine se serait remise en marche pendant une opération de maintenance, projetant de l'huile à 360°.