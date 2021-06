Saint-Brieuc. Des explications demandées au constructeur du chantier éolien suite à la pollution en mer

L’Aeolus, le navire de 138 m de long qui est chargé des travaux préparatoires du parc éolien controversé de la baie de Saint-Brieuc, a rejeté accidentellement une centaine de litres d’huile ce 14 juin, vers 6h30 selon la préfecture maritime de l'Atlantique. C’est le commandant de l’Aeolus, qui a lui-même alerté le Cross Corsen.

"La pollution, d’abord observée par le satellite Cleanseanet, puis confirmée par un avion des Douanes à 14h20, a provoqué une nappe de 16 kilomètres de long et 2,7 de large" indique la préfecture maritime de Brest, qui a transmis les éléments observés au procureur de la République de Brest, chargé de l'enquête.

Un vol de surveillance maritime réalisé par un avion des Douanes à 14h ce 14 juin, confirme la détection satellitaire d’une pollution maritime par résidus huileux dans la zone de chantier du parc éolien en baie de Saint-Brieuc, suite à une fuite d’huile signalée par le navire d'installation offshore Aeolus. • © Douanes

#Pollution #SaintBrieuc Vu du ciel, on distingue parfaitement la pollution sur le site du chantier des éoliennes de la Baie de Saint-Brieuc ...

Quel désastre !

Sentinel-1 AWS-IW-VVVH

Un navire anti-pollution sur place ce mardi matin

Les moyens s’organisent pour éviter que la nappe n’atteigne les côtes bretonnes. Le Sapeur, le navire affrété par la Marine nationale à Brest, spécialisé dans le traitement des pollutions en mer, est arrivé sur zone, ce mardi matin, avec à son bord, un barrage flottant de 300 mètres de long et des boudins absorbants.

Des survols de la zone sont en cours. Selon la préfecture maritime, la surveillance se fait par avion et satellite.

L'Aeolus appartient à la société Van Oord, l'armateur a été mis en demeure de faire cesser le danger de pollution. De son côté, Ailes Marines a déclaré à la préfecture maritime de Brest que l’Aeolus devrait quitter la baie de Saint-Brieuc dans la matinée du mardi 15 juin et rejoindre un port hollandais pour y conduire des vérifications sur les équipements de forage.

Ailes Marines a organisé hier une visite de presse sur son chantier.

🚢🌊 Aujourd’hui, avait lieu la visite du futur parc #éolien en mer en baie de Saint-Brieuc Ailes Marines.



Cette visite est la première visite presse d’un chantier d’installation d’un parc #eolienoffshore en France !#EMR #bretagne #energieverte pic.twitter.com/zD8EWpvmmf — Ailes Marines (@AilesMarines) June 14, 2021

Mais n'a pas évoqué cette pollution en cours depuis 6h30 ce lundi.

Ce mardi matin, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique annonce qu'elle convoque les responsables du projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc pour qu'ils s'expliquent sur la pollution.

Je ne tolérerai aucune négligence dans le déploiement des parcs éoliens en mer. Je convoque immédiatement les responsables d'Iberdrola, constructeur du parc de Saint-Brieuc, pour qu'ils s'expliquent sur la situation. — Barbara Pompili

Des pêcheurs écoeurés

Les pêcheurs se sont dits "écoeurés" ce matin, en apprenant cette pollution auprès d'un chantier qu'ils contestent depuis le début. Ils doutent également de la quatité d'huile annoncée par les autorités : "comment 100 litres d'huile provoquent une nappe de 16 km de long?, se demande Alain Coudray, président du Comité des pêches des Côtes d'Armor, qui annonce qu'il va déposer plainte contre Ailes Marines dans la journée.

Enfin, les pêcheurs costarmoricains mettent en doute le matériel utilisé pour le forage. Selon eux, trois forages auraient dû être menés en 4 jours, à leur connaissance, aucun n'a pu aboutir.

Quel sera l’impact de cette pollution le long des côtes bretonnes ?

La préfecture maritime a expliqué que la nappe se situe à une vingtaine de kilomètres de la côte, au Nord d'Erquy. Quant à la quantité d'huile, contestée par les pêcheurs, nous n'avons pas eu d'autres précisions. Un avion survole la zone, à nouveau ce matin. Le procureur de la république de Brest pourrait donner quelques informations dans la journée, suite aux nouvelles investigations.

Quant à cette huile, elle est moins visqueuse et moins difficile à traiter que le fioul lourd et pourrait s’évaporer et se dissoudre en mer, selon la préfecture maritime.