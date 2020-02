Brest : Le 71e concours des bagadoù en direct ce dimanche

Direct Bagadoù Brest 2020

E brezhoneg !

Plus de cinq heures de spectacle seront proposées aux Quartz et ici même. 16 ensembles vont se succéder pour présenter leur suite respectant le terroir imposé comme à chaque fois pour cette première manche du championnat national. Les bagadoù ont donc planché sur le terroir vannetais gallo. Ce territoire inclut le Morbihan gallo et une partie du sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine, notamment le pays de Redon.Le bagad Cap Caval de Plomeur dans le pays bigouden remet son titre en jeu devant plus de 100 000 spectateurs dans la salle et répartis dans le monde entier.L'événement organisé en partenariat avec France Bleu Breizh Izel sera présenté par Mael Gwenneg et Clément Soubigou. Entre chaque bagad, ils discuteront avec les acteurs de cette journée placée sous le signe d'une tradition qui ne cesse d'évoluer.Les résultats seront annoncés aux alentours de 20h, suivre en direct ici même.Ouzhpenn pemp eurvezh abadenn a vo kinniget e sal ar C'hwarz e Brest hag amañ ivez. 16 strollad a bigno war al leurenn evit kinnig o heuliad labouret war an danvez ret e-giz bep tro e Brest da geñver kentañ lodenn ar genstrvadeg vroadel. Ar bloaz-mañ eo bet dibabet lodenn c'hallaoueg ar Morbihan ha Mervent departamant an Il-ha-Gwilun ha dreist-holl Bro Redon.Klask a raio bagad Cap Caval derc'hel ar maout dirak ouzhpenn 100 000 arvester pa vefe er sal pe strewet dre ar bed gant sikour ar genrouedad.Ar skignadenn, aozet asambles gant France 3 Breizh ha France Bleu Breizh Izel, a vo kinniget gant Mael Gwenneg ha Clément Soubigou. Etre pep bagad e komzint gant an dud a ro buhez d'an devezh-brav-mañ, hag a lak war wel un hengoun o cheñch bepred.Kinniget vo an disoc'hoù adalek 8e noz.