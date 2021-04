Handball. Les filles de Brest se rapprochent du graal de la Ligue des Champions

Et si les Brestoises parvenaient à se hisser sur le toit de l'Europe? Dans le Finistère, on commence à le rêver tout haut après la qualification nette et sans bavure face à leurs grandes rivales de Metz en quarts de finale de la compétition. Après l'avoir emportée 34-24 au match aller la semaine dernière, elles ont résisté aux assauts des Lorraines et se sont contentées d'un match nul 26 partout. Largement suffisant pour se hisser parmi les quatre premières équipes d'Europe.





Passation de pouvoir entre Metz et Brest?

"On voulait gagner. Il ne fallait pas trop se reposer sur notre avantage de 10 buts, confie Ana Gross, la joueuese internationale slovène du BBH. D'autant qu'on les reçoit dans 10 jours en coupe de France. On voulait leur monter que tous les matches contre nous sont difficiles.

Tous les voyants semblent au vert pour une passation de pouvoir entre Metz, qui a dominé le handball féminin français durant les cinq dernières saisons, et Brest dont l'équipe arrive à pleine maturité.



Des ambitions énormes

On ne connaît pas encore les trois autres équipes qui disputeront la finale à 4, à Budapest, les 29 et 30 mai. une chose est sûre, Brest ne se sera pas favorite mais Ana Gross y croit. "Dans le Final Four, tout le monde peut gagner et on va aller à Budapest pour ramener la ligue des champions".

Joli programme, et jolies ambitions. En tous cas, le Brest Bretagne Handball a déjà atteint le meilleur résultat dans l'Histoire des équipes de sport co bretonnes, hommes et femmes confondus.