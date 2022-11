Mort d'une famille à Carantec près de Morlaix. La mère avait signalé une gifle à la gendarmerie

La mère de famille retrouvée morte avec son mari et ses deux enfants ce dimanche 30 octobre à Carantec dans le Finistère avait signalé à la gendarmerie avoir reçu une gifle le 8 octobre, sur fond de séparation difficile du couple, a révélé le parquet.

La femme de 38 ans s'était présentée à la gendarmerie le 19 octobre, pour indiquer qu'elle avait été giflée par son mari une dizaine de jours plus tôt, sans porter plainte, a indiqué le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, lors d'un point presse ce lundi 31 octobre. Elle avait également annoncé qu'elle quittait le domicile familial pour "s'installer chez ses parents".

L'épouse n'avait pas souhaité donner de suite judiciaire

"Elle estime (alors) que ce n'est pas opportun de donner une suite judiciaire à cela, mais elle préfère le signaler", complète le procureur, ajoutant que le mis en cause aurait "sans doute" été entendu dans les prochains jours "si ce drame n'était pas intervenu."

La mère de famille a également indiqué lors de son audition qu'il n'y avait "jamais eu de violence physique" au cours des 13 années de vie commune du couple avant cet évènement.

Les faits connus

Suite à un appel de sa mère, inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles, les corps de la femme et de ses deux filles de 8 et 11 ans, chacune dans leur chambre, avaient été retrouvés par la gendarmerie dimanche 30 octobre vers 11h du matin dans leur maison, située dans un hameau à quelques kilomètres du centre-bourg. Le corps du père, âgé de 41 ans, avait lui été découvert au rez-de-chaussée du domicile, où il s'était pendu.

"Un mix d'incompréhension et d'horreur"

Ces découvertes ont suscité l'émoi des locaux dans cette petite commune balnéaire située en baie de Morlaix, très prisée des touristes et qui compte d'environ 3 200 habitants à l'année.

"C'est un mix d'un peu d'incompréhension et puis d'horreur" a déclaré à l'AFP Michel Menotti, commerçant âgé de 60 ans, décrivant un crime "très choquant."

Aucune blessure externe

Les corps des victimes, qui ne présentaient pas de blessures externes, ont été transportés à l'institut médico-légal de Brest pour y être autopsiés. Des analyses seront menées pour déterminer "s'il y a des traces de substances nuisibles qui auraient pu être administrées" à la mère et aux deux fillettes, a indiqué le procureur. Le résultat des autopsies pourrait être révélé vendredi, selon le procureur.

Cellule psychologique

La maire de Carantec, Nicole Ségalen-Hamon, fait savoir à travers un communiqué de presse qu'une a mis en place d'une cellule d’urgence médico-psychologique du Finistère (CUMP29) pour les familles et les proches. Dans ce cadre, les familles ont été reçues et accueillies ce dimanche 31 octobre en mairie.