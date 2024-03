"Ils ont forcé l'entrée de l'aéroport," plus de 6 000 teufeurs sur le tarmac pour une rave party interdite

Malgré les interdictions de rassemblement à caractère musical pour ce week-end de Pâques en Bretagne, une immense rave party est en cours sur l'aéroport de Quimper, dans le Finistère. Selon les fêtards sur place, "20 000 personnes sont attendues d'ici à ce soir."

Les basses s'entendent au pied de la tour de contrôle de l'aéroport de Pluguffan dans le Finistère. Derrière les barrières, sur le tarmac, plus de 6 000 personnes se sont rassemblées dans la nuit du vendredi 29 mars au samedi 30 mars 2024, pour une rave party non déclarée et non autorisée.

Les autorités ont été informées entre 4h et 7h du matin par des riverains voisins de l'aéroport inquiets par les milliers de véhicules qui passaient devant chez eux. "Les premiers ont forcé l'entrée de l'aéroport, manquant de renverser le véhicule de la gendarmerie", a déclaré Alain Espinasse, le préfet du Finistère, lors d'une conférence de presse.

Ce dernier avait pourtant pris un arrêté d’interdiction des rassemblements festifs à caractère musical non déclarés dans le département pour le week-end de Pâques. Des tentatives pour limiter cet afflux ont alors immédiatement été mises en œuvre.

Les gendarmes craignent de nombreuses autres arrivées sur place. • © Anna Peron, France 3 Bretagne

Douze murs de sons avec des scènes

"Cette nuit, plusieurs véhicules ont été contrôlés dans le secteur de Châteaulin, permettant la saisie de 65 m³ de matériel, type sound system ainsi que plusieurs véhicules et un groupe électrogène de grande capacité, sur la base de l’arrêté préfectoral d’interdiction", informe la préfecture dans un communiqué de presse.

Ce samedi matin, plus de 2 000 véhicules venus de toute la France et plus 6 000 teufeurs sont sur place. Douze murs de sons, avec des scènes, sont répartis sur le site de l'aéroport.

Les pompiers et les gendarmes sur place

"Face à cette rave party non autorisée, les services de l’État sont pleinement mobilisés, affirme la préfecture. Le centre opérationnel départemental (COD) est activé sous l’autorité du préfet afin de coordonner l’action des forces de sécurité déployées et sécuriser le site et ses abords ainsi que les axes de circulation."

Un équipage de sapeurs-pompiers et une trentaine de gendarmes sont déployés sur site. Des renforts mobiles sont attendus. Aucune opération n'est prévue pour les déloger à cette heure compte tenue "des risques pour la sécurité des personnes".

"Des gens continuent d'arriver à pied"

Selon les fêtards sur place, "20 000 personnes sont attendues d'ici à ce soir." En effet, malgré les nombreux dispositifs pour empêcher les accès, "des gens continuent d'arriver à pied", admet Alain Espinasse.

"Ils sont contrôlés à l'aller et seront contrôlés au retour", a-t-il ajouté, en soulignant que les teufeurs commettaient une "double infraction. Ils participent à un événement non déclaré, non autorisé, de surcroît sur une propriété privée".

Contrôles routiers sur toute la Bretagne

Depuis ce matin, les forces de l'ordre des départements voisins effectuent des contrôles routiers pour dissuader les gens de venir. "La population est invitée à éviter le secteur de l’aéroport et toute personne qui rejoindrait le rassemblement se placerait en situation d’illégalité," ajoute encore la préfecture.

Des interdictions de rassemblement ont été également prises par les préfectures d'Ile-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Morbihan, pour éviter tout risque de trouble à l’ordre public et face au risque sanitaire, "du fait de la consommation massive de stupéfiants constatée lors des rassemblements récents, que représente ce type de regroupement organisé".

