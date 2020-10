Quimper : des boites aux lettres pour libérer la parole des enfants maltraités

Laurent Boyet, président de l'association Les Papillons, témoigne de son passé aux élèves de l'école Diwan à Quimper. • © Sarah Ben Cherifa / France Télévisions



"Si tu ne peux le dire, tu peux l’écrire ou le dessiner"

Il y a des agressions sexuelles, des moqueries. Ça, ce n’est vraiment pas bien. Lizig, 9 ans

Le courrier directement envoyé à l'association



Objectif : déployer un maximum de boites aux lettres

. Laurent Boyet, le président de l’association Les Papillons, sait de quoi il parle. Entre ses 6 et 9 ans, il a été violé par son frère. Pour lui, impossible d’en parler autour de soi. "J’espérais de l’aide dans mon école, dans mon club de sport. Je n’arrivais pas à dire ce que mon frère me faisait subir mais j'étais en capacité d’écrire, d’expliquer le mal qu’on me faisait dans mon journal intime", confie Laurent Boyet, qui est resté trente ans dans le silence.En partant de sa propre expérience, il a eu l’idée d’installer des boîtes aux lettres dans les écoles et complexes sportifs…pour libérer la parole.L’association Les Papillons se déplace dans les classes de primaires pour sensibiliser aux différentes violences. Lors des visites, les bénévoles diffusent une vidéo de présentation. Un jeu de question/réponse avec les enfants s’ensuit., confie Mickaël Lamouche, bénévole de l'association et victime d’une agression lorsqu’il était adolescent.Les élèves de l’école Diwan à Quimper sont attentifs, à l’image d’Andy, 8 ans :Avec leur professeur et directeur d’établissement, les enfants choisissent un lieu pour installer la boîte "où ils se sentent à l’aise, à l’abri des regards, près des toilettes par exemple", explique Mickaël Lamouche, bénévole de l’association.Tout enfant peut déposer son témoignage en laissant son nom et son prénom. "”, confie Anouk, 9 ans.. “Tous les jours, le directeur d’établissement s’assure de la présence de courrier ou pas. Quand il y a un courrier, il le renvoie aux bureaux de l’association par mail", explique Laurent Boyet.Selon les faits, plus ou moins graves, "du divorce des parents, d’une dispute… aux viols",Si les faits peuvent être résolus au sein même de l’établissement, l’association se charge de renvoyer le courrier aux référents de l’école pour qu’une solution puisse être trouvée en interne.Pour les adolescents qui souhaiteraient bénéficier de ce moyen d’expression, une boite aux lettres virtuelle a été créée. Ils peuvent témoigner de toutes formes de maltraitance.Les bénévoles aimeraient qu’un jour, toutes les écoles et établissement sportifs aient leur boite aux lettres.