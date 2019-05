La terre a légèrement tremblé en Bretagne sud

#Earthquake M3.7 FRANCE - 33km de Lorient 10mins ago 3 May 20:25 UTC - report/info: https://t.co/wshj0GqrAn — Earthquake Monitor (@EQAlerts) May 3, 2019

Deux tremblements de terre ont secoué le sud de la Bretagne ce vendredi soir à 22h25. A une quinzaine de kilomètres au sud est de Quimper, à proximité d'Elliant, pour les premières secousses, d'une magnitude de 2,8 sur l'échelle de Richter nous signale Le Réseau National de Surveillance Sismique . Cet événement n'a cependant pas encore été validé par un analyste, et on en ignore encore la nature. Une autre secousse a également été relevée au même moment à une trentaine de kilomètres de Lorient, près de Concarneau et un peu plus violentes, d'une magnitude de 3,7 cette fois. dans les deux cas il n'y aurait ni victime, ni dégât.