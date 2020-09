A côté de Rennes, 22 emplois menacés dans une société de vente par téléphone

Plan de sauvegarde de l'emploi en cours d'homologation

D'après les représentants des salariés, tout s'est passé très vite. Fin juin, ils apprenaient que l'entreprise Télétech de Chantepie, spécialisée dans la vente par téléphone d'assurances et de crédits, allait fermer. Ils étaient invités à travailler désormais sur un autre site à Laval, en Mayenne. La quasi-totalité des télévendeurs a refusé ce transfert de leur lieu de travail.Début septembre, un Plan de sauvegarde de l'Emploi (PSE) était annoncé par le siège de Télétech, situé dans les Hauts-de-Seine. Il est en cours d'examen auprès de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Contactée par téléphone, une représentante du Comité social et économique (CSE) se montre pessimiste sur les possibilités de reclassement des salariés de plus de 50 ans qui constituent une partie de l'équipe d'Ille-et-Vilaine.