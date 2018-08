PHOTOS - Red Love Festival : “s'assumer tel qu'on est, roux, fier de notre couleur de cheveux”

Combattre les préjugés ridicules contre les roux

Ils se sont retrouvés à plus de 800 ce samedi à Châteaugiron près de Rennes pour passer avant-tout un bon moment entre personnes rousses.Les participants à ce premier rassemblement de ce type en France étaient venus de tout l'Hexagone.Concerts, d'artistes roux bien sûr, stands divers, projection de film et défilé de robes de mariées (avec des mannequins rousses naturellement) ponctuaient ce rassemblement organisé à l'initiative du photographe Pascal Sacleux, roux lui aussi.dans lequel il expose de multiples portraits de roux et rousses sublimés lors de son périple à travers la Bretagne où il avait photographié 816 roux.Pour Pascal Sacleux, il serait temps que l'on en finisse avec les idées reçues quelque peu saugrenues qui affligent au quotidien les roux, des discriminations implicites stupides qui ont traversé les siècles.Tudy est venu pour soutenir sa soeur Eve-Anne, rousse, victime de remarque blessantes : "Au lycée, il y en a qui lui ont offert une teinture brune et qui lui ont dit 'comme ça, tu pourras pécho'" relate l'adolescent.Pour Alexia, à l'origine d'un blog beauté spécial pour les rousses, estime que "pour faire changer les mentalités notamment au niveau de la discrimination sur les roux qui est bien réelle,Ils sont, on l'aura remarqué, plus présents parmi les peuples originaires du Nord et de l'Europe de l'ouest. L'Écosse, avec 13% de roux et rousses, est le pays champion du monde.