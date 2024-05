Roland-Garros 2024. Le Malouin Manuel Guinard toujours en lice pour un exploit personnel

Le Breton Manuel Guinard a remporté lundi son match du 1er tour des qualifications à Roland-Garros. Le licencié du TC Quimperlé peut toujours espérer se qualifier pour le tableau final comme en 2019, sa plus belle performance sur la terre battue à Roland Garros.

Manuel Guinard, 225e joueur mondial, a réussi son entrée lors de l'édition 2024 du tournoi de Roland-Garros. Sur la terre battue parisienne, le Breton a remporté son match du premier tour des qualifications ce lundi 20 mai.

Opposé à l'Ukrainien Vitaliy Sachko, mieux classé (195e mondial), le joueur de 1,98m licencié au TC Quimperlé s'est imposé en trois sets, notamment grâce à sa qualité de service : 9 aces et 72% de points gagnés sur son 1er service.

Avec un peu plus de réussite, Manuel Guinard aurait même pu clôturer le match plus tôt, lors du tie break du deuxième set : 6-4, 6(5)-7(7), 6-1. Mais 2h16 de jeu auront été nécessaires pour voir le Breton se qualifier pour le second tour des qualifications des Internationaux de France.



Le Malouin de naissance n'a pas manqué de célébrer sa victoire avec les nombreux spectateurs venus l'encourager, comme le montre la vidéo qu'il a postée sur Instagram à la fin du match.

Vers un record personnel

Habitué du tournoi de qualification de Roland-Garros depuis 2019, Manuel Guinard a rarement eu l'opportunité d'atteindre le tableau final. La seule fois, c'était en 2022, où après être sorti des qualifications, le Breton s'était lourdement incliné en trois sets contre le Britannique Cameron Morrie (7-5, 6-2, 6-0).

Qualifié pour le second tour, le Malouin n'est plus qu'à deux succès de rejoindre le tableau final et ensuite espérer réaliser, à 28 ans, son plus beau parcours sur la terre battue de Roland-Garros en remportant un match du tableau final.

Il en veut. Il est ambitieux. Il a de très bons résultats dernièrement. Pour moi, il a le potentiel d'être Top 100. Il a un excellent physique, de l'envergure, un bon service. Il a tout ce qu'il faut pour aller loin Basile Spanos, président du Tennis club de Quimperlé

Mais pour atteindre cet objectif, il devra d'abord se défaire du Britannique Billy Harris (202e mondial), qui s'est imposé en trois sets au 1er tour des qualifications. Le match aura lieu ce mercredi 22 mai.