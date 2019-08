Enquête ouverte suite à la présence d'un sous-marin allemand sur un projet d'écusson de la BAC de Lorient

Je découvre via un ami l'existence de cet emblème de la Brigade Anti-Criminelle (BAC) de #Lorient. Symboliquement, un U-Boot (sous-marin de l'armée allemande durant la Seconde Guerre Mondiale), c'est un peu spécial quand même, non? @Prefet56 @gouvernementFR pic.twitter.com/fWq15k88NR — Gael Briand (@GaelBriand) August 6, 2019

Pas de doute. Le concepteur de la maquette de l'écusson voulait bien mettre en évidence un sous-marin. Le dessin du submersible occupe la place centrale du dessin. Et le sous-marin représenté est un U-Boot, un sous-marin allemand du IIIe Reich.Ce choix interpelle de nombreux internautes tel Gaël Briand, rédacteur en chef du Peuple Breton . Si ce dernier, joint par téléphone, explique ce jour que "son objectif n'est pas de créer une polémique vis à vis de la police", il affirme quePour François Le Texier, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO, "il n'y a pas de polémique à avoir" car. "Les collègues de la BAC voulaient avoir un écusson qui leur est propre, car la brigade de jour, fermée en 2016, s'est reformée au printemps" précise-t-il ce jour. Pour montrer leur attachement à leur ville de Lorient, "la ville au cinq ports" marquée par la présence de la base sous-marine de Kéroman,De plus, selon le syndicaliste, les concepteurs de l'écusson aurait voulu représenter un submersible tel que la Flore , un sous-marin français devenu musée et qui trône au milieu de la base de Kéroman (devenu le pôle voile de course au large).Mais pour Michel Scarpellini, un ex-officier de la Marine nationale interrogé par Le Parisien et qui a participé à la restauration du Flore, le submersible représenté n'est pas un sous-marin français mais bien un U-Boot de la flotte du IIIe Reich.François Texier tient à ajouter queet que "ce dessin est ressorti parmi d'autres".précise-t-il.Dans la police, la mise en service de nouveaux écussons est extrêmement réglementée. Ces derniers doivent être validés avant d'être réalisés et portés.essaye de tempérer François Texier.Au commissariat de Lorient, le commissaire central, Laurent Simon, nous a juste confirmé qu'une enquête administrative était ouverte pour savoir ce qu'il en ressort.