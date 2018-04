Voile : le Maxi Banque Populaire IX d'Armel Le Cléac'h chavire

Le Maxi Banque Populaire IX a chaviré cette nuit au large du Maroc, l’équipage est en sécurité. Un bateau est d’ores et déjà en chemin pour rejoindre le trimaran et son équipage dans les prochaines heures. https://t.co/lJC1OanLU3 — Voile Banque Pop (@VoileBanquePop) 14 avril 2018

Le Maxi Banque Populaire IX a chaviré cette nuit aux alentours de 3 h du matin pour des raisons encore non communiquées. Le bateau naviguait au large des côtes marocaines. L'équipage, composé d'Armel Le Cléac'h, de Pierre-Emmanuel Hérissé et d'un cameraman,. La priorité est désormais de les mettre à l'abri, et de limiter les dégâts matériels, toutefois inévitables étant donné que le bateau s'est retourné.