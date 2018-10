Pontivy : les vols de gazole siphonnent le moral des transporteurs

Hold-up sur les carburants

Ils arrivent à nous voler jusqu'à 1000 litres pendant que le chauffeur dort

Depuis le début de l'année en Bretagne, 400 plaintes ont été déposées. Mais gendarmes et policiers doivent l'admettre : le mois de septembre bat tous les records avec près de 23 000 litres de gazole subtilisés.C'est certainement la hausse des prix du carburant qui est à l'origine de ce fléau. Une augmentation de 20% en un an. Pour les transporteurs déjà confrontés à cette inflation, c'est la double peine.À Pontivy, Claude Rault, patron des transports du même nom, ne sait plus quoi faire sinon encore des dépenses.Il a déjà équipé les parkings de l'entreprise d'une vidéo-surveillance mais les réservoirs sont maintenant visités par les voleurs sur les parkings routiers ou les aires de repos pendant le sommeil des chauffeurs. Des braquages qui inquiètent les salariés.Pour riposter, le chef d'entreprise est en train d'installer des alarmes et des réservoirs métalliques sur tous les camions avec un système qui empêche la pénétration d'un tuyau de siphonnage. Mais il n'est même pas sûr du résultat, ne vont-ils pas les percer ?Bientôt c'est sa trésorerie qui sera vidée.Selon la gendarmerie, le gazole volé par des bandes organisées, servirait à alimenter les véhicules de groupes criminels.