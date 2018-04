Sexclus : handicap, sexualité et accessibilité

Bruno a cinquante-neuf ans, cela fait maintenant huit ans qu'il est en fauteuil roulant. Un groupe électrogène lui est tombé sur le dos. Alors il connaît "l’avant et l’après fauteuil". Quand il a compris qu’il ne pourrait plus marcher, il ne s’est pas posé la question du sexe, "parce qu’handicap est égal à célibat dans la tête de tous les gens".En revanche, il est soumis à plus de douleurs, une sensibilité différente. Chaque vécu est unique. Dans son fauteuil, Yvon se sent seul. Il a connu l’amour, et aujourd’hui, il rêve de sentir à nouveau un corps contre le sien., explique Michaël Jérémiasz, ancien joueur de tennis paralympique. Même quand le corps défaille, quand l'esprit est fragile, le désir est toujours présent. Difficile pour les personnes dites "valides" ou "ordinaires" de l'accepter. Alors, la sexualité pose des questions.. Trois mois d'enquête auprès de personnes handicapées, de patients d'hôpital psychiatrique, de résidents d'Ehpad, de prisonniers et de sans-abri pour lesquels la sexualité est empêchée.(Navigation optimale sous Google chrome).