Tempête de 1999 : en 20 ans, Météo France a décuplé ses capacités de vigilance

|| Retour sur les #Tempêtes de 1999 ||

En moins de 48h, entre le 26/12 et 28/12, #Lothar­ et #Martin, deux tempêtes d'une violence inimaginable traversent notre pays à grande vitesse, laissant sur leur passage 92 victimes et des dégâts considérables.

👉 https://t.co/kWUmPina5c pic.twitter.com/J3MUffAeUy — Météo-France (@meteofrance) December 19, 2019

Point de départ d'un nouveau système

➡️ En 20 ans tout a changé !

✅La prévision :

L'amélioration continue de nos modèles de prévisions numériques, soutenue par la recherche et par l'augmentation considérable de la puissance de calcul, permettrait aujourd'hui d'obtenir 36h d'anticipation sur la prévision de Lothar. pic.twitter.com/K1VmKbYv5U — Météo-France (@meteofrance) December 19, 2019

36 heures d'anticipation gagnées en 20 ans

➡️ Et si les tempêtes de 99 se produisaient aujourd'hui ?



✅ Pour #Lothar, 46 départements auraient été placés en Vigilance rouge, 19 en Vigilance orange.

✅ Pour #Martin, 35 départements et l'Andorre auraient été placés rouge, 16 en orange. pic.twitter.com/9xzCFzRMva — Météo-France (@meteofrance) December 19, 2019

Le souvenir de. La France a subi deux événements climatiques d'une ampleur terrifiante les 26 et 27 décembre. La première, nommée "Lothar", avait ravagé le nord du pays quand la seconde, "Martin", s'était surtout concentrée sur le Midi.En moins de 48 heures,Elles ont laissé une bonne partie des Françaispour le réveillon du passage au nouveau millénaire. "Elles font encore partie des tempêtes les plus sévères que la France ait jamais connu" selon Météo-France. En Bretagne,. L'ensemble des côtes de la région étaient menacées de vagues-submersion.Réel traumatisme pour les services météorologiques français,"Pour Météo-France, ces tempêtes marquent le point de départ de la réflexion sur la mise en place d'un nouveau système d'information des populations : la Vigilance météorologique.En 1999, Météo-France était trop peu préparée à anticiper les deux tempêtes "Lothar" et "Martin".Aujourd'hui, Météo France a gagnéTrès consultées,, permettant de jauger les risques sur le territoire.Si ces cartes avaient été disponibles à l'époque, voici le résultat.Malgré l'évolution des techniques de prévention,Au total, ce sontSi ce phénomène venait à se reproduire, les habitants des zones concernées devraient "en se tenant informé le plus souvent possible de l'évolution de la situation."