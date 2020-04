Vacances de printemps : les préfectures bretonnes interdisent les locations touristiques sur la côte

[#CoronavirusFrance #COVID19]🔴

Par arrêté du 3 avril, @Prefet56 interdit jusqu'au 15 avril la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tt autre logement de location saisonnière ds 46 communes #Morbihanhttps://t.co/kEbMMdGBIC pic.twitter.com/ImcBJLGteS — Préfet du Morbihan (@Prefet56) April 3, 2020

Avec le début des vacances de printemps demain, le préfet du #Finistère, Pascal LELARGE, rappelle que le confinement s'impose => pas de départ en vacances.

La #police et la #gendarmerie seront mobilisées pour effectuer des contrôles pendant toute la durée des vacances en France. pic.twitter.com/UQrLNPssug — Préfet du Finistère (@Prefet29) April 2, 2020

Les communes concernées en Ille-et-Vilaine

Les arrêtés préfectoraux sont presque des copies conformes. Vendredi soir, jour marquant le début des vacances scolaires pour les élèves de la zone C (Paris-Versailles-Créteil, Toulouse, Montpellier),, malgré les mesures de confinement instaurées en France jusqu’au 15 avril. "Un afflux massif de population en provenance des zones dans lesquelles le virus Covid-19 circule activement, présente un risque important de propagation du virus, alors que les capacités des établissements de santé ne permettent pas de faire face à un afflux massif de patients", argumente la préfecture d’Ille-et-Vilaine.Quelques heures plus tôt, le premier ministre Edouard Philippe avait rappelé que "le virus, lui, n’est pas en vacances" et que le confinement impliquait une annulation de tous les départs.Les préfectures ont publié la liste des communes concernées (une vingtaine en Ille-et-Vilaine, plus de 100 dans le Finistère dont Brest et Morlaix, près de 70 dont Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor, une quarantaine dans le Morbihan, dont Vannes et Lorient). Elles indiquent que "l’interdiction ne concerne pas l’hébergement à titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement à titre professionnel".Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces dérogations devront le justifier directement auprès de l’hébergeur.Les contrôles seront renforcés, annoncent également les services de l’Etat, qui rappellent les amendes en vigueur dans le cadre du confinement :La réitération est punie plus durement. Après plus de trois constatations, l’infraction devient un délit passible de 3750€ d’amende et de six mois de prison.

Cancale, Cherrueix, Dinard, Hirel, Le Minihic-sur-Rance, Mont-Dol, Pleurtuit, La Richardais, Roz-sur-Couesnon, Saint-Benoit-des-Ondes, Saint-Briac, Saint-Broladre, Saint-Coulomb, Saint-Jouan-des-Guérets, Saint-Lunaire, Saint-Malo, Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Suliac, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Le Vivier-sur-Mer, La Ville-es-Nonais.

Les communes concernées dans le Morbihan

Guidel, Lorient, Ploemeur, Riantec, Larmor-Plage, Gâvres, Port-Louis, Plouhinec, Erdeven, Etel, Belz, Plouharnel, Crac’h, St Pierre Quiberon, Quiberon, Carnac, La Trinité sur Mer, St Philibert, Locmariaquer, Le Bono, Auray, Baden, Larmor Baden, Arzon, Sarzeau, St Gildas de Rhuys, Le Tour du Parc, Ambon, Billiers, Pénestin, Arradon, Vannes, Damgan, Arzal, St Armel, Le Hézo, Theix-Noyalo, Ile aux Moines, Ile d’Arz, Le Palais, Sauzon, Locmaria, Bangor, Groix, Houat et Hoëdic.

Les communes concernées dans les Côtes-d'Armor

Plestin les Grèves, Tréduder, Saint Michel en Grève, Trédez, Ploulec’h, Trébeurden, Pleumeur-Bodou,Trégastel, Perros-Guirec, Louannec, Tréléven, Trévaou Tréguinnec, Penvénan, Plougrescant, Plouguiel, Tréguier, Minihy-Tréguier, la Roche Derrien, Troguéry, Pouldouran, Trédarzec, Kerbors, Pleubian, Lanmodez, Lézardrieux, Pleudaniel, Ploézal, Plourivo, Paimpol, Ploubazlanec, Ploézec, Plouha, Trévenneuc, Saint Quay Portrieux, Binic Etables sur Mer, Pordic, Plérin, Saint-Brieuc, Langueux, Hillion, Morieux, Plangunoual, Pléneuf Val André, Erquy, Plurien, Fréhel, Plévenon, Pléboulle, Matignon, Saint Cast le Guildo, Saint Lormel, Créhen, Saint Jacut de la Mer, Beaussais sur Mer, Lancieux, Tréméreuc, Plestin Trivagou, Langrolay, Plouer sur Rance, Saint Samson sur Rance, Taden, Dinan, Lanvallay, La Vicomté sur Rance, Pleudihen sur Rance.