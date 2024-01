Béatrice Dalle au Printemps de Bourges 2024 pour rendre hommage à Kurt Cobain

L'actrice à la fibre toujours punk sera sur scène pour célébrer les 30 ans de la disparition du chanteur de Nirvana, égérie du mouvement grunge.

La programmation finale du Printemps de Bourges 2024 a été dévoilée ce mercredi 31 janvier. Si le line-up quasi-définitif était connu depuis quelques mois, de grands noms viennent s'y ajouter, comme celui de l'actrice Béatrice Dalle qui présentera un show en hommage à Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, disparu il y a 30 ans.

Parmi les nouveaux artistes révélés ce 31 janvier, Dominique A, Anna Mouglalis, Catherine Ringer ou encore Mathias Malzieu interviendront dans le cadre de lectures musicales organisées au Palais Jacques-Coeur.

La programmation complète de notre 48ème édition est là !



Plus que jamais, du 23 au 28 avril, créations, éclectisme, émergence et découverte feront vibrer toutes les salles de la ville de Bourges



— Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel (@PrintempsDB) January 31, 2024

Hommage à l'icône du grunge

Le Printemps marquera les 30 ans du suicide du leader de Nirvana avec une création où Béatrice Dalle sera accompagnée par le jeune auteur-interprète Youv Dee. Cette performance, baptisée "Come as you are", tirée du titre d'un des plus gros tubes du groupe emblématique des années 1990, reposera sur la lecture de "dix textes lus issus des mémoires du chanteur pour l'une, dix titres issus du répertoire de Nirvana pour l'autre", ont indiqué les organisateurs du festival.

Béatrice Dalle, révélée par le film 37°2 le matin sera également présente aux côtés de l'écrivaine Virginie Despentes pour Troubles, un concert-littéraire avec les artistes Casey et Zëro.

Mika, Zaho de Sagazan, Hoshi, PLK, Niska ou encore Shaka Ponk en têtes d'affiche

Avant la révélation de ces shows, le Printemps, qui se tiendra cette année du 24 au 28 avril, avait déjà dévoilé une grosse partie de sa programmation avec des têtes d'affiche telles que Mika, Zaho de Sagazan, Hoshi, PLK, Niska ou encore Shaka Ponk.

Dernière inconnue de cette programmation, les jeunes artistes sélectionnés pour participer aux Inouïs, qui chaque année permet aux nouveaux talents de participer au festival. La liste sera communiquée à la fin du mois de février.

Le Printemps de Bourges attire ces dernières années plus de 200 000 festivaliers, décompte englobant les entrées payantes du festival et les événements gratuits en ville.