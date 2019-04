Insolite : dans le Cher, une “mini-tornade” filmée sur l'étang de la Noue

Et on fait tourner de l'air sec

Insolite : dans le Cher, une "mini tornade" se forme sur l'étang de la Noue

Une épuisette à l'eau, une botte emportée sur quelques mètres : voici les victimes d'un étonnant phénomène filmé par un pêcheur ce vendredi 19 avril sur l'étang de la Noue, dans le Cher. Petite mais costaude, la "mini-tornade" a parcouru le plan d'eau ainsi que les affaires des pêcheurs avant de se résorber.Bon, techniquement il ne s'agit pas d'une tornade, mini ou non, mais d'un phénomène appelé "tourbillon de poussière" , qu'on observe plus souvent en été. Il se produit "lorsque de l'air chaud et sec monte et entre en rotation" explique Météo France. La sécheresse de l'air et les températures "entre 24°C et 26°C dans le département du Cher" ce jour-là expliquent la formation du tourbillon.Impressionnant malgré sa petite taille, le tourbillon de poussière n'a rien de dangereux. Crédit vidéo Patrick GauthierBien que les tourbillons de poussières ne soient ni rares ni dangereux, il est assez étonnant d'en apercevoir un l'eau : ils se forment plus généralement dans les champs, en été. Il faut croire que celui-ci était en avance.