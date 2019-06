“Elle était recroquevillée dans un coin de l'hôtel” : un réseau de proxénétisme sordide découvert en Eure-et-Loir

"Enfermée il y a encore quelques minutes"

Le GIGN interpelle les suspects

D'autres victimes ?

"Ce qui a marqué les enquêteurs c’est l’atteinte psychologique, les atteintes physiques et" décrit gravement le colonel Piérini. Le 8 juin, vers 13h, la gendarmerie reçoit un appel de la réceptionniste de l'hôtel Orée de Chartres, à Barjouville., apeurée et en fuite."Lorsque les gendarmes arrivent, elle est recroquevillée dans un coin de l'hôtel. Elle explique, de façon confuse, que, relate le procureur de Chartres, Rémi Coutin. Elle était enfermée il y a encore quelque minutes dans la chambre d'un autre hôtel, le Première Classe de Barjouville, dontLa jeune fille, qui vit à Cholet dans le Maine-et-Loire, est en réalité"particulièrement sordide" de l'aveu du procureur.Le 4 juin, alors qu'elle est en fugue avec l'une de ses amies, elles sont interceptées par un couple et un homme de main, par qui elles sont séquestrées.par l'homme du couple, qui la contraint ensuite, ainsi que son amie, à, d'abord à Rambouiller puis à Barjouville. Jusqu'à ce jour du 8 juin où la première de deux mineures réussit à fausser compagnie à ses ravisseurs, en franchissement les quelques mètres qui séparent les deux hôtels.et que les individus s'étaient lancés à sa recherche, envisage gravement Rémi Courtin. Les individus ont d'ailleurs quitté précipitemment l'hôtel en s'apercevant de son absence. On les voit s'embarquer très rapidement dans leur véhicule.Une fois la première jeune fille mise en sécurité,pour retrouver la seconde mineure, et arrêter au plus vite les auteurs de ces atrocités. L'autre jeune fille a pu être secourue dans la nuit même du 8 juin, à Nuaillé où, selon le Courrier de l'Ouest , elle avait été déposée par ses ravisseurs. Elle a confirmé les dires de la première victime.Quant aux trois adultes, "ils ont pu être localisés dès le 11 juin, en Vendée. Ils ont été interpellés sur le parking du LIDL des Herbiers". Compte-tenu de leur dangerosité, et par crainte qu'ils ne soient armés,. Ils ont immédiatement été placés en garde-à-vue et entendus pendant 3 jours. Une autre femme qui les accompagnait a également été placée en garde-à-vue,L'auteur principal des faits, ainsi que le deuxième adulte, considéré comme un homme de main,. Seule la femme du couple a reconnu ce qui lui était reproché, et confirmé aux enquêteurs les accusations de proxénétisme. Elle aurait aussi indiquéde la part de son compagnon.A l'issue de la garde-à-vue,, au vu des faits et leur lourd casier judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet. La femme a été placée sous contrôle judiciaire. Tous trois ont étéL'auteur principal présumé est également mis en examen pour plusieurs autres chefs d'accusation, notamment de viol et de violences aggravées.La suite de l'enquête devra déterminerdans lesquelles les jeunes filles sont tombées entre les mains du trio, et identifier d'autres potentielles victimes. L'enquête s'intéressera aussi