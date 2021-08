Eure-et-Loir : Berthe et Marcel, le plus long mariage de France

Ils habitent Saint-Eliph, près de la Loupe, en Eure-et-Loir. Ils viennent de dépasser le record national de l’union la plus longue, avec 82 ans et 255 jours de vie commune.

Il a 107 ans, elle tout juste 100. Ce couple vit dans la maison familiale du cœur du village de Saint-Eliph, où ils se sont installés en 1951. Une vie simple et heureuse, entourée par leurs proches.

Comment sont-ils devenus le couple à l’union la plus durable de France ? Une méthode que beaucoup aimeraient connaître. D’abord, faisons le compte. Berthe, Pallu de son nom de jeune fille, a convolé en justes noces à l’âge de 18 ans. Un long parcours aux côtés de Marcel Brouard, son conjoint.

Ils se sont confiés à nos confrères de l’Echo Républicain sur les circonstances de leur rencontre. Elle a raconté qu’elle avait repéré le jeune homme qui portait beau au bal, mais que c’est dans le cabinet médical où elle travaillait comme domestique, qu’ils se sont finalement parlé.

Mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale

Elle l’a épousé le 26 novembre 1938, autrement dit à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, Marcel sera mobilisé deux ans plus tard et, déjà père d’un enfant (Claude), reviendra heureusement au foyer le moment venu après avoir connu les camps de prisonniers en Allemagne. Trois autres enfants naîtront de cette union (Claudette, Françoise, Patrick).

Il continuera son métier de maçon, deviendra chef de chantier, puis s’installera à son compte jusqu’à sa retraite en 1977. Une vie simple, de l’amour de bons petits plats concoctés par son épouse, une recette du bonheur et de la longévité ? Sans pouvoir en être sûr, on imagine que ça doit y participer.

"Ils sourient quand on en parle"

Claudette, la seconde de la fratrie, habite non loin de ses parents. Comme eux, elle a été très étonnée d’apprendre que le couple était celui dont la longévité était la plus grande de France. Mais pour les quatre enfants, c’est aussi beaucoup de fierté et de tendresse. Les parents ? "Ils sourient quand on en parle. Ils ont été très surpris d’apprendre cela", nous raconte-t-elle.

Il est vrai que leur quotidien est surtout rythmé par la venue des aides à domicile et les visites qu’ils reçoivent. Marcel ne peut s’empêcher de chercher à comprendre pourquoi il est toujours de ce monde. "Dans sa famille, ils étaient 12 enfants", précise leur fille. Il faut composer avec cette réalité. Vieillir, c’est aussi être séparé de ceux qu’on a aimés. Heureusement, ils sont ensemble pour affronter cette question sans réponse.

On peut avoir 107 ans et comme Marcel, oublier parfois le temps qui passe. "Je vois papa, quand on essaie de faire quelque chose au jardin, il dit ça ne me plaît pas de vous voir faire ça. C’est à moi de le faire", constate Claudette. Il reste très investi dans la vie de ses contemporains et aime discuter des événements présents, même si des problèmes d’audition le handicapent parfois.

Neuf arrière petits-enfants

Aujourd’hui, Berthe et Marcel peuvent s’enorgueillir d’avoir une belle famille. Quatre enfants, huit petits-enfants et neuf arrière petits-enfants. Et le titre du couple le plus longtemps marié de France.

Malgré ses 107 ans, Marcel doit s’incliner devant une voisine qui, elle, atteint les 110 ans, et vit aussi toujours chez elle. Si l’on rajoute les autres centenaires du village, on peut dire qu’à Saint-Eliph, on sait ce que profiter de la vie veut dire.

Si vous cherchez les sources de cette information, elle émane du site internet de l’association Pour les centenaires français fondée par Arnaud Le Page.