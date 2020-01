Eure-et-Loir : Ophélie, coiffeuse, récupère vos cheveux pour dépolluer les mers

Pendant nos études, on apprend que les cheveux captent le gras. Mais en fait, ils ont beaucoup d’autres vertus, ils peuvent filtrer les hydrocarbures ou les huiles solaires, par exemple. Ce qui fait des cheveux d’excellents dépollueurs,

que les coiffeurs pourront arrêter d’envoyer les sacs et que des containers de récupération pour cheveux s’implanteront dans toutes les communes. L’idée serait ensuite que des personnes de centres de réinsertion collectent le contenu des containers et confectionnent les boudins en fibre capillaire.

Ophélie, membre des coiffeurs justes Ophélie dans son salon de coiffure à Chassant / © France Télévisions Ophélie exerçant son métier de coiffeuse / © France Télévisions Une fois les cheveux coupés, il faut les ramasser / © France Télévisions

C’est incroyable, beaucoup de confrères sont concernés et se mobilisent : 1600 ont déjà adhéré !

Le saviez-vous ? Selon Matter of trust, Il faut un kilo de cheveux pour « absorber » un litre de pétrole.

À l’origine des Coiffeurs justes se trouve Thierry Gras, un coiffeur quinquagénaire installé à Saint-Zacharie, une commune du Var.Ophélie Loison, membre des coiffeurs justes, nous explique le concept :souligne Thierry Gras.Mais pour que les cheveux trouvent une seconde vie, il faut les récupérer : « Pendant des années, on s’est privé d’une ressource incroyable, pire, on l’a jetée ! », soupire Thierry Gras. Et c’est justement cette collecte que se propose de faire les professionnels adhérant aux Coiffeurs justes Une fois que les cheveux sont collectés, le principe est d’en faire des boudins qui pourront être posés pour dépolluer les eaux, mais aussi les rivières. Ces fameux boudins présentent deux avantages : ils peuvent être réutilisés entre 5 et 8 fois et coûtent moins chers que la fibre synthétique. Et, une fois qu’ils auront atteint leur quota d’utilisation, ils pourront servir d’isolant, pour une toiture par exemple.À terme, le fondateur des Coiffeurs justes espèreIl reprend : « Les boudins seront ensuite vendus pour la dépollution aux ports ou aux communautés de communes ».L’idée de collecter les cheveux pour dépolluer est ancienne et a déjà été appliquée en 1978, lors du naufrage de l’Amoco Cadiz, au large des côtes bretonnes. Le principe a été repris en 2007, dans la baie de San Francisco, et en 2010 où c’est l’association Matter of trust qui a initié une récolte de cheveux après l’explosion de la plateforme Deepwater, près de la Nouvelle-Orléans. Pourtant, Thierry Gras est le premier coiffeur en Europe à avoir lancé une association ayant pour but de collecter les cheveux. Et l’engouement des coiffeurs est au rendez-vous :