Indre-et-Loire : 600 habitants de Noizay ont reçu des lettres de voeux manuscrites de deux mystérieuses bienfaitrices

"Lettre à tous les habitants de cette maison. Pour égayer cette fin d'année et vous mettre du baume au coeur, voici quelques mots qui, je l'espère, vous feront au moins sourire..." Ainsi commencent les 600 missives reçues par les habitants de Noizay en cette fin d'année 2020.

En dessous de cette phrase, des poèmes, des citations positives ou encore des extraits de chansons ont été retranscrits. Le courrier est signé de la part de "Deux Noizéennes". L'identité de ces deux bienfaitrices reste un mystère et éveille la curiosité dans ce village de 1200 habitants, situé à une dizaine de kilomètres d'Amboise, en Indre-et-Loire.

Ça fait plaisir de recevoir un gentil courrier, mais il y a un petit point d'interrogation : on se demande qui ça peut être ! Je pense que tout le monde se pose la question. Ça fait une petite énigme à éclaircir sur Noizay. Mais en ce qui me concerne, je ne cherche pas à savoir qui c'est, j'apprécie l'attention ! Ce sont des petits mots doux après une année 2020 qui s'est mal passée.

Quelques maisons plus loin, Claudine a aussi reçu une jolie surprise dans sa boîte aux lettres. "C'était un petit papier avec une jolie pastille dorée. Je pense que c'est deux gamines de l'école que je connais !", suppose-t-elle.

Les deux expéditrices, qui souhaitent rester anonymes, ont tout de même laissé une adresse mail en bas de la lettre pour celles et ceux qui souhaiteraient leur répondre.

Certains habitants ont été profondément touchés par les mots qu'ils ont reçus. Claudine par exemple a hérité d'une citation de Bourvil, un acteur qu'elle affectionne, sur les gens qui vivent seuls. "J'ai vraiment apprécié, beaucoup", assure-t-elle. "En ce moment, avec le Covid, ça fait du bien."

Un autre habitant raconte que sa voisine aurait reçu une présente particulièrement réconfortante. "Elle a perdu son mari il y a quelques mois et il y avait un petit mot à ce sujet", explique-t-il.

Croisé dans les rues du village, un Noizéen s'est quant à lui vu offrir quelques vers de Rabelais. "J'ai été agréablement surpris. Cela montre qu'à Noizay, il y a des gens qui ont de l'humour. Ça donne une occasion de se retrouver et de communiquer entre nous", sourit-il derrière son masque.

Cette semaine, les messagères ont déposé non pas un mais deux courriers à l'attention du maire de la commune Pierre Morin.

J'ai reçu moi aussi le petit courrier avec des extraits de chansons et un mot un peu plus personnel : il expliquait que c'était un travail fait en amont depuis novembre et que 600 lettres avaient été rédigées. On m'a également dit qu'il s'agissait d'un projet bienveillant, mais sans que l'auteur ne révèle son identité !

Pierre Morin, maire de Noizay.