Exclusivité France 3 : les deux gilets jaunes tourangeaux accusés de vols au Fouquet’s témoignent

"Prenez ce que vous voulez"

Soupçonnés d'avoir participé au pillage

Poursuivis à nouveau ?

"C’est devenu une affaire d’Etat, alors que les gens qui ont pris des couverts chez Flunch, je ne suis pas sure qu’ils finissent trois jours en garde à vue à Paris" sourit Ambre.

Le témoignage vidéo exclusif d'Ambre et Franck

Présentés devant le tribunal de Tours le 23 mars,, sans même que les faits aient été discutés. Tous deux ont bénéficié de plusieurs vices de procédure. Un soulagement pour ces deux gilets jaunes de la première heure.Engagés dans le mouvement depuis le 17 novembre,mais aussi parfois à Paris.Comme ce 16 mars 2019, où ils disent manifester pacifiquement dans la capitale : "On était en bas des Champs-Elysées. C’est quandqu’on a décidé d’aller voir." raconte Franck. Devant le célèbre restaurant, Ambre constate l’ampleur des dégâts : "Y’avait plus rien. Tout avait été pillé.Franck aperçoit alors des personnes qu’il identifie comme "les agents de sécurité" du célèbre restaurant parisien. Ces derniers distribuent des couverts aux badauds : "J’ai demandé si on pouvait prendre le tabouret qui se trouvait dehors sur le trottoir, si ça dérangeait pas. Et ils nous ont dit mot pour mot :Ambre et Franck ont donc emporté avec eux: "Pour moi c’était un souvenir du Fouquet’s parce que j’imagine que dans quelques mois, il sera complètement diffèrent, ils vont changer tout le mobilier (..) Ce n’est pas symbolique,explique Franck.L’anecdote aurait pu s’arrêter là, mais quelques jours plus tard,et conduits à Paris où ils sont placés en garde à vue.On leur reproche d’avoir volé ces objets, mais on les soupçonne aussi"En gros, on nous a accusé d’avoir pillé le Fouquet’s alors que: c’est une des personnes qui travaillait au Fouquet’s qui a fait la distribution des objets qui étaient là-bas."Tous deux passent trois jours en garde à vue :(..) C’était démesuré !" estime Franck, qui évoque des mesures de géolocalisation de son téléphone portable et des surveillances téléphoniques de la part des policiers.et qu’ils s’attendaient à ce qu’on fasse un attentat !" déplore-t-il.Une géolocalisation qui finalement, aurait aussidu restaurant, puisqu’ils se trouvaient à l’opposé au moment des faits."Merci la géolocalisation !alors que je suis une citoyenne comme tout le monde" s’indigne Ambre. "Est-ce que, que toutes les forces de l’ordre m’ont vu transporter toute la journée,et une enquête aussi poussée ?"Le 23 mars, après un court passage en comparution immédiate, tous deux sont libérés mais le tribunal se réserve lles deux gilets jaunes."Pendant qu’on est en garde-à vue-on regrette. On se dit : mon dieu !J’ai volé des fourchettes, j’aurais jamais dû faire ça de ma vie !, on a presque pitié pour la France que les forces de l’ordre se mobilisent sur ça."Malgré cette éprouvante aventure,Franck évoque les travailleurs "qui bossent 40 heures par semaine pour le smic et n’ont plus rien le 15 du mois". Il attendait un mouvement comme celui-ci pour, dit-il : "faire changer les choses".Ambre, aide-soignante, se dit sensible à l’humain et a été touchée par la solidarité du mouvement.donc on ne va pas la lâcher !"