Football : le clin d'oeil du Tours FC au street-artiste Banksy

En provenance du @FCNantes, le milieu de terrain @AlexisAlegue arrive au Tours Football Club sous la forme d’un prêt. Son maillot numéroté 14 est déjà prêt à être porté. Et c’est une oeuvre d’art #byBanksy

Bienvenue en Touraine Alexis

https://t.co/S8B3OebGEY pic.twitter.com/M2YhXmZdo0 — Tours Football Club (@ToursFC) 17 octobre 2018

A défaut d'être actuellement le plus créatif sur le terrain, le Tours FC compense sur les réseaux sociaux. Pour annoncer l'arrivée sous forme d'un prêt du milieu de terrain du(21 ans), l'actuel 11e du championnat a rendu un joli hommage à, le plus célèbre des street-artistes et à sa dernière oeuvre Girl with Balloon Dans le tweet publié le 17 octobre dernier par le club tourangeau, on peut voir le maillot du Canari subir le même sort que la création de l'artiste à l'identité secrète.Présentée lors d'unechez Sotheby's le 5 octobre dernier, l'oeuvre de Banksy s'était partiellementen fines lamelles à l'aide d'une broyeuse dissimulée dans le cadre doré, qui était censé la protéger.