Tours : une jeune Tourangelle handicapée lance une cagnotte pour financer son fauteuil roulant

Retrouver son indépendance

Sophie Soleilhavoup a tout essayé. Après avoir été renversée par une voiture en février, elle a dû être hospitalisée, touchée au fémur. Son fauteuil a été déclaré irréparable. Celui qui lui a été prêté ne lui est pas du tout adapté. "Le fauteuil que j'ai ne me convient pas, il est trop gros", a t-elle déclaré à France Bleu Touraine. Actuellement en rééducation, elle cherche à s'en procurer un nouveau. Problème : il coûte environ 26 000 euros. Si elle a pu récupérer 4 000 euros par son assurance et près de 5 000 € auprès de la CPAM et de sa mutuelle, il lui manquait près de 15 000 euros pour pouvoir s'en financer un nouveau. Un investissement nécessaire si elle veut retrouver son indépendance. "Il me faut un nouveau fauteuil roulant pour aller aux toilettes et au lit toute seule, pour pouvoir me verticaliser, c'est à dire me mettre debout, parce que c'est très important pour les muscles", a t-elle ajouté à France Bleu.Elle a donc lancé sur le site Leetchi une cagnotte de financement participatif pour espérer récolter les quelque 15 000 € qui lui manquent. Pour l'instant, 3 235 € ont été récoltés alors que la cagnotte se termine dans près de trois mois. Pour participer, rendez-vous sur ce site.