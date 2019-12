VIDEO. Tours : les pompiers en grève boycottent le discours de la Sainte-Barbe

"Rien n'a changé !"

Discours d'Anthony MOREAU représentant du SPASDIS-CFTC 37 lors de la cérémonie de Ste Barbe à #Tours.



Si les sapeurs #pompiers ont quitté les rangs à l'issue de ce discours, c'est afin d'exprimer leur colère face aux traditionnels discours de cérémonie.https://t.co/YuPVvIZlz9 — POMPIERS & PATS / SPASDIS 37 (@POMPIERS_CFTC37) December 8, 2019

Un geste fort et des élus médusés

📽 Aujourd'hui lors de la cérémonie de la Sainte Barbe de Tours pendant le discours des élus.. les #pompiers ont décidé de ne pas écouter les "idiots" 😱 Bravoo beau message.#GreveGenerale #Macron #France #Giletsjaunes #greve7decembre #Acte56 pic.twitter.com/fa2tDB3ga1 — Le Général 💎 (@leGneral2) December 7, 2019

Nous ne nous permettrions pas de venir expliquer à un élu, agriculteur de profession, son métier, alors qu’il ne vienne pas nous expliquer le nôtre ou tenter de nous expliquer comment se passer des besoins exprimés.#Blére #Touraine #Pompiers #SDIS #RasLeBolDesDonneursDeLeçon — POMPIERS & PATS / SPASDIS 37 (@POMPIERS_CFTC37) December 8, 2019

Les sapeurs-pompiers professionnels, en lutte depuis des mois, ont rejoint le cortège rassemblé place de la Liberté. #Tours #Retraites pic.twitter.com/MCRSSBBBAa — NR Tours (@NR_Tours) December 5, 2019

Drôle d'ambiance à Tours, alors que les pompiers étaient réunis pour la Sainte-Barbe, la fête de leur corps de métier . Au collège Anatole France, dans le centre-ville, les capitaines Nicolas Barnault et Fadi Chami se sont succédés à la tribune pour, mais aussi relever les"Nous avons réalisé depuis le début de l'année; le cap des 11.000 devrait être atteint à la fin de l'année", a déclaré le capitaine Chami selon nos confrères la Nouvelle République présents sur place. Mais dans le même temps, les pompiers ont fait face à des contraintes inédites : "Nous avons déposé plainte à huit reprises depuis le début de l'année.à Tours Centre." En grève depuis le 26 juin , les sapeurs-pompiers réclament. Particulièrement suivi dans l'Indre-et-Loire et le Cher, le mouvement s'était illustré en peignant des slogans comme "" ou "Feux de révolte" sur les véhicules. "Année après année, concertation après concertation, nous avons tenté de vous informer, de vous alerter...", a déploré Anthony Moreau, représentant départemental du syndicat SPASDIS-CFTC. "Pour marquer leur mécontentement, les sapeurs-pompiers ont ensuite quitté les lieux en masse, alors que les élus devaient prendre la parole à leur tour. Premier à devoir prendre la parole, le maire de Tours Christophe Bouchet a assisté, médusé, au départ silencieux des soldats du feu. "Nous ne nous permettrions pas de venir expliquer à un élu, agriculteur de profession, son métier, alors qu’il ne vienne pas nous expliquer le nôtre ou tenter de nous expliquer comment se passer des besoins exprimés", a commenté le syndicat SPASDIS-CFTC sur les réseaux sociaux.Absents de la fin de la cérémonie, les sapeurs-pompiers ont également boudé le vin d'honneur et mis en place des affiches mentionnant leurs revendications, rapporte également la Nouvelle République. Le 5 décembre, les pompiers grévistes étaient dans la rue avec d'autres corps de métiers du mouvement interprofessionnels initié la semaine dernière contre le projet gouvernemental de réforme des retraites.