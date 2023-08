PORTRAIT. Il invente un pédalier santé pour lutter contre la sédentarité au bureau

Fini les problèmes de diabète, hypertension et problèlmes cérébraux, Vincent Fourdrinier a imaginé et développé dans le Loir-et-Cher, le premier pédalier santé qui permet de lutter contre la sédentarité. Après avoir déposé le brevet, il a déjà vendu plus de 650 pièces dans 18 pays. En France, 22,5 millions de salariés travaillent à un bureau assis devant leur ordinateur.

Il y a des inventions toutes simples qui peuvent parfois sauver des vies voire changer le monde. Ce sera peut-être le cas avec le "pédalier santé" de Vincent Fourdrinier (EVEIA). L'usage est simple : vous êtes à votre poste et vous faites un peu d'activité grâce à ce pédalier santé situé sous votre bureau. "C'est une innovation d'usage. En France et dans le monde, on a formaté les actifs et les enfants à la sédentarité. Des millions de personnes travaillent assis sans bouger de la journée" précise l'inventeur, Vincent Fourdrinier.

J'ai eu l'idée en 2017. J'avais moi-même eu des petits soucis de santé car je ne bougeais pas beaucoup au travail. Alors, j'ai imaginé un pédalier avec une faible amplitude. Vincent Fourdrinier

Du made in France, installé dans le Loir-et-Cher

À en croire ce Géo Trouvetou des temps modernes, son appareil à de nombreux atouts : il permet de fluidifier la circulation sanguine, réduit la sensation de jambes lourdes, de brûler des calories, de renforcer les muscles et d'augmenter la production de dopamine, d'endorphine, les hormones du bien-être. "En faisant de l'exercice, vous luttez contre les maladies cardiovasculaires. Et si vous ne bougez pas : 650 ml de votre flux sanguin restent en bas, dans les jambes."Ce mardi 2 août, le premier pédalier de leur propre ligne de production a été réalisé. La production a été regroupée sur un seul site dans le Loir-et-Cher à Vallières-les-Grandes contre trois auparavant car cela a été un peu "compliqué" avoue le chef d'entreprise qui ne dort plus beaucoup depuis plusieurs mois.

Le marché est très porteur, oui. Car 75% des actifs sont postés, immobiles à leur bureau. Cela représente 22,5 millions de Français qui ne bougent pas beaucoup en tout cas sur leur lieu de travail. Vincent Fourdrinier

Au total, Vincent Fourdrinier a vendu à ce jour 650 pédaliers santé dans 18 pays différents. Mais l'objectif est de se développer "avant tout en France".

Des entreprises du Loir-et-Cher et Indre-et-Loire proposent déjà ce service à leurs salariés

Et le produit sera bientôt proposé à la vente en grande distribution chez un géant de l'électroménager Français et via l'une de ses filières placée sous le signe de la nature et de la découverte. En France, 75% des salariés sont sédentarisés, soit 22,5 millions. Avec cet outil santé, beaucoup d'actifs peuvent augmenter leur espérance de vie. Certaines grandes entreprises se sont d'ailleurs emparées de ce sujet en proposant à leurs salariés ce pédalier connecté. Un outil qui peut aussi être proposé à des personnes âgées dans leur canapé ou des écoliers pour se mouvoir sans bouger en plein cours de français ou de mathématiques.