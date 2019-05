Fact-checking : non, les convocations de journalistes par la DGSI ne sont pas liées à la loi renseignement de 2015

Profondément attaché au droit des journalistes au secret de leurs sources, j’exprimer mon inquiétude suite à la convocation d’Ariane Chemin, journaliste au « Monde », par la DGSI, après d’autres convocations de journalistes au sujet de l’utilisation d’armes au Yémen. @lemondefr — Jean-Pierre Sueur (@JP_Sueur) 22 mai 2019



Des convocations inquiétantes, devenues fréquentes

Il ne fallait pas voter pour la loi renseignement de 2015, déjà. — Guy Ratajczak (@guyratajczak) 22 mai 2019



La loi renseignement hors de cause

, une autre chose est de lutter efficacement contre le terrorisme" , établit Jean-Pierre Sueur avec le flegme qui le caractérise. Le 22 mai, le sénateur du Loiret a partagé, sur Twitter, son inquiétude face à"Je rappelle que, et c'est à partir de là qu'on a pu se poser des questions. Et je rappelle que, si on a pu trouver une part importante de la vérité (...) c'est aussi en raison du travail des journalistes, mobilisés dans plusieurs rédactions" repend Jean-Pierre Sueur., le sénateur les connaît bien : il a été co-rapporteur de la désormais fameuse commission d'enquête du Sénat.Cette convocation par la DGSI intervient dans: huit journalistes de différentes rédactions ont été convoqués par les renseignements ces dernières semaines "Il y a eu premièrement, il y a quelques mois,à l'initiative du nouveau procureur de Paris, retrace Jean-Pierre Sueur. Ensuite, il y a de nouvelles convocations de journalistes qui ont enquêté sur, et là, c'est la même chose avec Ariane Chemin. Il est évident qu'. Or le secret des sources est défini par la loi de 1881.Point."Suite aux propos de Jean-Pierre Sueur sur Twitter, les internautes sont nombreux à lui avoir, dont découleraient selon eux ces procédures.Pourtant, l'intervention de la DGSI et la loi renseignement de 2015. En effet, les sept premiers journalistes ont été convoqués, comme le rappelle Check News , au titre de la, encadrée par l'article 413-11 du code pénal.Ariane Chemin, elle, est soupçonnée d'avoir permis, via l'un de ses articles,, dont l'identité est protégée par l'article 413-14 de ce même code pénal. "On va bien voir, et je ne pense pas que le journal Le Monde ne manquera pas de nous informer là-dessus", glisse le sénateur.Il n'en reste pas moins que la loi renseignement de 2015, même si ellepublique, n'entre donc pas en jeu.d'avoir soutenu cette loi controversée. "Certains disaient : ce que vous faites est contraire aux libertés.qu'on permette d'intercepter des conversations privées ! Mais je constate que c'est nécessaire. Il y a eu l'attentat du Bataclan. Il est clair que si on avait pu intercepter la veille les téléphones portables des terroristes,