Loiret : un médecin en garde à vue car il reçoit trop de patients, 120 personnes chaque jour

Je me retrouve avec énormément de gens pour palier au système qui est défaillant ici et je me retrouve dans l'ennui. On me dit monsieur vous voyez trop de monde. Au delà de 72 patients c'est considéré comme de la fraude,

Dans cet immeuble du centre-ville d'Orléans, les patients attendent jusque dans la cage d'escalier. Il faut dire que Jean-Marc Blanchon, médecin généraliste, est le seul à prendre tout le monde, sans rendez-vous. Une perle rare sur un territoire de désert médical

nous explique le médecin, désabusé. Il dit recevoir 120 patients en moyenne chaque jour. La Sécurité sociale n'y croit pas, elle a donc porté plainte contre lui pour "fausses déclarations". Une action qui a suscité l'émoi de sa patientèle, comme ce couple de la Ferté-Saint-Aubin obligé de venir consulter le médecin situé à 25 km de leur domicile. "C'est pas normal, si la Sécu le radie, qu'est ce qu'on va faire tous ici, on va aller où ?" nous dit la femme en désignant les patients dans la salle d'attente bondée. "Il n'y a qu'à avoir plus de médecins !" renchérit son mari, agacé.



Selon le Conseil de l'ordre des médecins, il n'y a aucun nombre de patients imposé aux médecins. "En moyenne, un généraliste reçoit entre 40 et 50 patients par jour, ce qui fait déjà des grosses journées".

Une enquête est menée par le parquet

Contactée par téléphone, la Caisse d'assurance maladie (CPAM) du Loiret nous affirme posséder des éléments à l'encontre du médecin, mais le directeur de la CPAM n'a pas donné suite à notre demande d'interview. L'ARS non plus, n'a pas souhaité s'exprimer. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Orléans.





► Reportage Rebecca Benbourek, Xavier Naizet